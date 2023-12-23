Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileriyle söyleşi programında buluştu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri ile "Sosyo-Kültürel Değişimlerin Değerler Eğitimine Olan Yansımalarının Eczacılık Öğrencileriyle Değerlendirilmesi" konulu söyleşi programına katıldı.

Değişimin ve dönüşümün gerisinde kalınmaması gerektiğini vurgulayan Vali Aydoğdu, "Mevlana'nın pergel metaforunda olduğu gibi bir ayağı kendi kültüründe ve medeniyetinde sabit, diğer ayağıyla tüm dünyayı dolaşan, öğrenen gençler yetiştikçe ülkemiz her alanda çok daha iyi seviyelere gelecek." dedi. - ERZİNCAN