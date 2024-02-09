Üye Girişi
Haberler

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde Masal Atölyesi Sınıfı Oluşturuldu

Güncelleme:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde oluşturulan Masal Atölyesi Sınıfı, okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrencileri tarafından unutulmaya yüz tutan masal geleneğini yaşatmak amacıyla kullanılıyor. Üniversite öğrencileri, anaokulu öğrencilerine masal anlatarak ve oyuncak stantları kurarak keyifli zaman geçiriyorlar.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Eğitim Fakültesinde oluşturulan ve Türkiye'de çok fazla eşi bulunmayan Masal Atölyesi Sınıfında Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü okuyan ve seçmeli ders olarak alan üniversite öğrencileri, anaokulu öğrencilerine unutulmaya yüz tutan masal geleneğini yaşatmak için masal anlatıp, kurulan oyuncak stantların da miniklerle keyifli zaman geçiriyorlar.

Türkiye'de eşine az rastlanan sınıf Erzincan'da yoğun ilgi görüyor. Kentteki çeşitli anaokulundan öğrenciler Masal Atölyesi Sınıfına gelerek üniversiteli ağabey ve ablalarından masal dinliyorlar. Hem ders görüp hem de minikleri sevindiren üniversite öğrencileri ise bu durumdan bir hayli mutlu oluyorlar.

Masal dinleyen minikler çok güzel olduğunu ifade ederek büyüklerinden masal dinlemenin hoşlarına gittiğini belirttiler.

Masal Atölyesi Sınıfından çıkan anaokulu öğrencileri daha sonra EBYÜ Çocuk ve Oyun Kulübü öğrencilerinin koridorda kurduğu oyun stantlarında bolca neşeli vakit geçiriyorlar.

EBYÜ Çocuk ve Oyun Kulübü Başkanı Ayşenur Çiydem, temel eğitim öğrencileri olarak çocuklarla buluşmak, onlarla etkinlik yapmak ve güzel anılar bırakmak istediklerini ifade etti.

Çocuk ve Oyun Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Fulya Ezmeci'de, "Okul Öncesi Anabilim Dalı olarak Çocuk ve Oyun Kulübünü kurduk. Neden çocuk oyunu? Çünkü çocuk oyunla büyür. İnsan oyunla çocuk kalır. İnsan doğumundan ölümüne kadar hep oyun oynar. Ama bu çocuklukta biraz daha farklı. Çocuğu geliştirir, eğlendirir, geleceğe hazırlar. O yüzden Çocuk ve Oyun Kulübünü kurduk." dedi.

EBYÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümünden Doç. Dr. Serap Uzuner Yurt'ta, "Ben çocuk edebiyatı alanında çalışmalar yapıyorum. Derslerde bizim öğrencilerimiz 2000 ve 2000 sonrası doğumlu öğrenciler. Hep sorarım masal dinleyip büyüyen var mı içerinizde. Maalesef çok az parmak kalkıyor sınıfta. Bir, iki, bazen hiç. Masal geleneğinin devam etmesini bizde düşünüyoruz. Hem kendilerinin gelişimi açısından hem de öğrencilerine bilinçsel, dilsel, konuşma becerisi açısından çok büyük katkısı olduğunu ve bizim değer aktarımını sağlayan önemli ürünler bunlar. Buradan hareketle seçmeli bir ders açtık. 3 dönemdir devam ediyor. Kendi öğrencilerimizin çok ilgisi var. Keyifle katılıyorlar. Beraberinde tabi bunlar ekran çocukları. İnteraktif masal anlatıcılığı yapıyoruz birazda. Farklı olarak çocukları da, dinleyenleri de işe dahil ediyoruz. Sonrasında ilimizden de anaokulundaki öğrenciler buraya gelip bizlerden masal dinlemek istediklerini belirttiler. Böylede bir katkımız var şehrimize. Öğretmen adayları da burada birebir öğrendiklerini uygulama fırsatı buluyorlar. Bu şekilde süreç ilerliyor." diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan Çocuk Etkinlikler Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

9 Şubat okullar tatil mi 2024? Bugün okullar tatil mi, tatil edildi mi? 9 Şubat Cuma kar tatili var mı? 9 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? LA Lakers Denver Nuggets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 9 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! Milwaukee Bucks Minnesota TW NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 9 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI | Hadisli Cuma mesajı! En güzel resimli cuma mesajları! EN İYİ CUMA MESAJLARI: Whatsapp, Facebook Ayetli, resimli, kısa Cuma mesajları! Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları En yeni Cuma mesajları neler? Kısa, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları hangisi? Pakistan seçimleri kim kazandı, sonuç ne oldu 2024? 9 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 9 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Metin Akdülger kimdir? Metin Akdülger hayatı ve biyografisi! Metin Akdülger kaç yaşında, nereli? 9 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 9 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Şubat Cuma Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango kazanan rakamlar! Milli Piyango sorgulama ekranı!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title