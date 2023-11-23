EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 Yılında Asya'da Devlet Birikimi Uluslararası Çalıştayı hakkında konuştu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, TRT Erzurum Radyosu Bölge Gündeminin canlı yayın konuğu oldu. Rektör Levent, cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 17-18-19 Kasım tarihlerinde EBYÜ ve Ulusal Strateji Merkezi (USMER) ortaklığında 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 Yılında Asya'da Devlet Birikimi Uluslararası Çalıştayı' hakkında konuştu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, TRT Erzurum Radyosu Bölge Gündeminin canlı yayın konuğu oldu.

Rektör Levent, cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 17-18-19 Kasım tarihlerinde EBYÜ ve Ulusal Strateji Merkezi (USMER) ortaklığında " Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 Yılında Asya'da Devlet Birikimi Uluslararası Çalıştayı" hakkında konuştu.

Programda çalıştayın amacından bahseden Rektör Prof. Dr. Akın Levent: "Türk Devletleri Teşkilatı'nın devletlerarası danışma yapma adına kurduğu önemli bir organ durumunda olan Aksakallılar Heyeti başkanlığını son başbakanımız ve hemşerimiz Binali Yıldırım beyefendinin yapıyor olması da bizler için ayrı bir gurur, onur ve sorumluluk kaynağıdır" dedi.

Bu amaçla ilk olarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde 9-12 Ekim 2022 tarihinde Türk Dünyası Sempozyumu gerçeklediğini belirten Rektör Levent, bu sempozyumun devamı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 Yılında Asya'da Devlet Birikimi Uluslararası Çalıştayı'nın gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

Türk Dünyasının dil, eğitim, kültür, tarih, ekonomi gibi alanlarda birçok ülkeden önemli bilim adamlarının çalıştaya katıldığını belirten Rektör Levent, Türk devlet teşkilatının birlikte hareket etmesinin ve ortak paydalarda buluşmasının uluslararası anlamda daha güçlü olması ve adından söz ettirmesi adına önemli olduğuna dikkat çekti. - ERZİNCAN