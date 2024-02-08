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Erzincan'da Otomobil Kazası: 1'i Ağır 3 Kişi Yaralandı

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Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, E.T.K'nin kullandığı bir otomobil ile A.T. idaresindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

E.T.K'nin kullandığı 24 ABF 234 plakalı otomobil Kurutilek Mahallesi eski çayırlı yolu mevkisinde A.T. idaresindeki 29 DH 991 plakalı otomobille çarpıştı.

İtfaiye ve AFAD ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan E.T.K, A.T ile Y.S. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Y.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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