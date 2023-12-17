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Binali Yıldırım, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu

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Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Vali Hamza Aydoğdu ile birlikte Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Kayak severlerin yoğun ilgi gösterdiği merkezde, Yıldırım 2023-2024 kayak sezonunun açılışını gerçekleştirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Vali Hamza Aydoğdu ile beraber Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Ergan Dağı Kayak Merkezi ikinci etap kayak pistinin sezon açılışının yapılmasıyla birlikte hareketlendi. Hafta sonu tatilini fırsat bilen kayak severler Ergan Dağı Kayak Merkezinde kayak ve snowboord yapmanın tadını çıkardı. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'da Vali Hamza Aydoğdu ile beraber Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Telesiyeje binip 2023-2024 kayak sezonu açılışı yapılan 2. etap kayak pistini gezen Yıldırım, kayak sezonunun hayırlı olmasını diledi.

Vali Hamza Aydoğdu'da, tüm kayak severleri Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne davet etti. Vali Aydoğdu, "Burada hem kışın bütün güzelliklerini hem de Erzincan'ın bütün güzelliklerini beraber yaşayabileceğiniz çok güzel bir konsept var. Kayak merkezinin şehrimize yakın olması, gece kayağı yapılabilmesi, dağ tırmanışı ve kış aktiviteleriyle çok güzel zaman geçirilebilecek bir merkez." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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