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Üniversiteler Arası Bölgesel Ligler Futbol Turnuvası Açıldı

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Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu'nun düzenlediği, EBYÜ'nün ev sahipliği yaptığı Üniversiteler Arası Bölgesel Ligler Futbol Turnuvası açılış töreni EBYÜ Yanlızbağ Yerleşkesi futbol sahasında gerçekleşti. Turnuva, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi arasında gerçekleşecek.

Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu'nun düzenlediği, EBYÜ'nün ev sahipliği yaptığı Üniversiteler Arası Bölgesel Ligler Futbol Turnuvası açılış töreni EBYÜ Yanlızbağ Yerleşkesi futbol sahasında gerçekleşti.

Açılış törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, TÜSF Temsilcisi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat ve Spor İl Temsilcisi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Dr. Öğretim Üyesi E. Ahmet Terzioğlu, akademik personel, sporcular, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağrı Çırak, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını ifade ederek, etkinliğe katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Üniversiteler Arası Bölgesel Ligler Futbol Turnuvası Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi arasında 4-8 Aralık 2023 tarihleri EBYÜ Yalnızbağ Yerleşkesi futbol sahasında gerçekleşecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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