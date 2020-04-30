Afgan ailenin Avrupa hayali drama dönüştü

AVRUPA hayaliyle Edirne'den sınırı geçince Yunan polisi tarafından yakalanan Afganistan uyruklu Şefika Nazari, eşi ve 5 çocuğu ile Türkiye'ye sınır dışı edilirken, kızı Elif Naz (3) ve oğlu Ferit (20), orada kaldı.

AVRUPA hayaliyle Edirne'den sınırı geçince Yunan polisi tarafından yakalanan Afganistan uyruklu Şefika Nazari, eşi ve 5 çocuğu ile Türkiye'ye sınır dışı edilirken, kızı Elif Naz (3) ve oğlu Ferit (20), orada kaldı. 2 aydır çocuklarını göremeyen Şefika Nazari, "Beni çocuklarıma kavuştursunlar. Artık Türkiye'de kalacağım" dedi.

Çocuklarıyla birlikte Avrupa hayali kuran Nazari ailesi, Afganistan'dan ilk İran'a oradan ise 2014 yılında Türkiye'ye geldi. Şefika Nazari, eşi Mehmet ve 7 çocuğuyla birlikte 2 ay önce binlerce mülteciyle birlikte Yunanistan sınırına dayandı. Nazari ailesi, gece diğer mültecilerle birlikte Yunanistan'a geçti. Bu sırada Yunan polisinin müdahale etmesiyle çıkan kargaşada Şefika Nazari ve çocukları birbirlerini kaybetti. Yunan polisi Nazari ailesiyle bir grup mülteciyi Türkiye'ye sınır dışı etti. Nazari'nin çocuklarından kızı Elif Naz ve oğlu Ferit ise Yunanistan'da kampa götürüldü.

'BENİ ÇOCUKLARIMA KAVUŞTURSUNLAR'2 aydır çocuklarından ayrı olan Şefika Nazari, yaşadıklarını anlattı. Şefika Nazari, çocuklarıyla Avrupa hayali kurarak sınıra gittiklerini belirterek, "Ama bizi gece 01.00'de yakaladılar. Kampa götürdüler. Sabah 11.00'de çocuklarımla ayrıldım. Beni arabaya koydular. Türkiye'ye geldim baktım, çocuklarım Türkiye'de yok. 2 gün Edirne'de sınırda kaldım. Her yerde çocuklarımı aradım bulamadım. Ankara'ya döndüm. Bir hafta sonra Edirne'ye gittim müracaat ettim. Sonra oğlum birisinden bulduğu telefonla aradı. Ben çocuğumun Yunanistan'da olduğunu öğrendim. 2 aydan beri çocuklarımdan ayrıyım. Çocuklarımın Türkiye'ye dönmelerini istiyorum. Neden izin vermiyorlar? Biz Yunanistan'da kalmayacaktık, Avrupa'ya geçmek istiyorduk. Neden böyle yaptı, bizi rezil etti. Benim sesimi duysunlar, en kısa zamanda beni çocuklarıma kavuştursunlar" dedi.'YOLLASINLAR ÇOCUKLARIMI'Şefika Nazari, Ankara'ya dönmesinin ardından çocuklarını almak için Birleşmiş Milletler ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvurduğunu anlatarak, "Yardımcı olacaklarını söylediler. Onlardan yardım istiyorum. Virüs var; ama Türkiye istiyor, İnsan Hakları istiyor, Edirne Valiliği istiyor. 'Türkiye'de karantinaya alırız' diyorlar. Ama neyi bahane ediyorlar. Virüs var; ama burada da doktor var, karantina var, burada da devlet var. Yollasınlar benim çocuklarımı ne istiyorlar?" ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE'DE KALACAĞIM, HİÇBİR ÜLKEYİ İSTEMİYORUM'

Nazari, Avrupa hayalinden vazgeçtiğini belirterek, bir an önce çocuklarına kavuşmak istediğini ifade etti. Şefika Nazari, "Avrupa'ya gitmek bir hayaldi. Gitsek iyiydi. Yunan çocuklarımı hep beraber kampta bizi saklasaydı iyi olurdu. 1 ay 6 ay saklasaydı sorun yoktu. Ama bir daha istemiyorum. Avrupa 'ev vereceğim' dese 'Ankara'dan alıp uçakla götüreceğim' desin istemiyorum. Türkiye bize sahip çıksın. Benim kızım Türkiye doğumlu, vatandaşlık versin. Ben Türkiye vatandaşı olayım, Tükiye'de kalacağım. Bir daha hiçbir ülkeyi istemiyorum. Türkiye sahip çıksın bize" diye konuştu.

Kaynak: DHA