Türkiye'de kaç muhtar vardır? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 26 Nisan 2024 Cuma!
Survivor 2024'te bugün oynanan Bil Bakalım oyununda ilginç bir soru merak uyandırdı: Türkiye'de kaç muhtar vardır?? Bu sorunun yanıtı hem yarışmacıları hem de izleyicileri düşündürdü. Dünyanın en uzun öküzünün günlük su tüketimi hakkında bilgi araştırılıyor.
Survivor 2024'te bugün günü Bil Bakalım oynanıyor. İlginç soruların yer aldığı bölümde Türkiye'de kaç muhtar vardır? sorusunun yanıtı merak edildi. Peki, Türkiye'de kaç muhtar vardır??
TÜRKİYE'DE KAÇ MUHTAR VARDIR?
Muhtar Bilgi Sisteminin şuanki veri durumu ; Muhtar Sayısı: 50.370. Başvuruda Bulunan Muhtar Sayısı: 32.130. Toplam Başvuru Sayısı: 139.160.