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TMV, Hong Kong ve Endonezya'da eğitim ve kültür alanlarında anlaşmalar imzaladı

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Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Hong Kong ve Endonezya'da eğitim, tarih, kültür alanlarında iki anlaşmaya imza attı. TMV, Hong Kong Eğitim Üniversitesi ile stratejik işbirliği anlaşması imzalarken, Endonezya'da Türk tarihi, kültürü, siyaseti ve ekonomisi üzerine çalışmalar yapacak olan Maarif Türkiye Çalışmaları Merkezi kuruldu.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Hong Kong ve Endonezya'da eğitim, tarih, kültür alanlarında iki anlaşmaya imza attı.

TMV, küresel eğitim alanında Hong Kong Eğitim Üniversitesi ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, UNESCO işbirliğiyle Hong Kong'da düzenlenen "Eğitimin Geleceği 2024" konulu uluslararası konferansta Türkiye'nin eğitimdeki uluslararası vizyonu ve Maarif Vakfı'nın eğitimdeki rolüne dikkati çekti.

23-25 Nisan'da düzenlenen konferans sırasında ayrıca TMV Başkanı Akgün ile Hong Kong Eğitim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Chi Kin John Lee, ikili işbirliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma, Türkçe öğretimi ve Türk kültürünün tanıtımı için Hong Kong'da bir Türkiye Çalışmaları Merkezi'nin kurulmasını öngörüyor. Ayrıca, iki kurum arasında eğitimci değişimi programları ve ortak çalıştaylar düzenlenmesi planlanıyor.

Hong Kong Eğitim Üniversitesi ile Türkiye'deki üniversiteler arasında ortak eğitim programları açılması da bekleniyor.

Endonezya'da "Maarif Türkiye Çalışmaları Merkezi" kuruldu

Endonezya'da ise TMV tarafından Türk tarihi, kültürü, siyaseti ve ekonomisi üzerine çalışmalar yapacak olan "Maarif Türkiye Çalışmaları Merkezi" kuruldu.

TMV'nin Endonezya Üniversitesi uhdesinde faaliyet gösteren Stratejik ve Küresel Çalışmalar Enstitüsü (SSGS) bünyesinde Maarif Türkiye Çalışmaları Merkezi'nin (Maarif Center for Turkiye Studies) kurulmasına ilişkin işbirliği anlaşması imzalandı.

Asya'da ilk olacak "Türkiye Çalışmaları Merkezi'nin" kuruluşuna ilişkin imza töreni Cakarta'da TMV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan ile Endonezya Üniversitesi Stratejik ve Küresel Çalışmalar Merkezi Direktörü Dr. Athor Subrato arasında, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan'ın katılımıyla yapıldı.

Türk tarihi, kültürü, siyaseti ve ekonomisi üzerine yapacağı akademik çalışmalarla iki dost ülke arasındaki eğitim ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen Maarif Türkiye Çalışmaları Merkezi, Asya Bölgesi üzerine araştırma yapmak isteyen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir fırsat oluşturacak.

Merkez bünyesinde Türk dilinin yanı sıra Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihi, Türkiye-Asya İlişkileri, Türk Dünyası, Türk kültürü, sosyolojisi ve sanatı üzerine dersler verilmesi planlanıyor.

TMV, Türkiye'nin "Yeniden Asya Girişimi" çerçevesinde yaptığı anlaşma ile tarihi ve kültürel bağların bulunduğu Asya ülkelerinin halklarını birbirine bağlayacak bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor projelerinin yürütülmesini hedefliyor.

Vakıf Başkanı Akgün, Hong Kong ve Endonezya ile imzalanan anlaşmalara ilişkin TMV'nin dünyanın altı kıtasında eğitim faaliyetlerinde bulunduğunu ifade ederek, Vakıf için Asya'nın öncelikli alanlardan biri olduğunu ve Avusturalya, Pakistan, Afganistan ve Kırgızistan'da okul açtıklarını, yeni hedefin uzak Asya'ya da açılarak farklı işbirlikleri yoluyla eğitim alanında ilişkilerini güçlendirmek olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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