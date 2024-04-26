Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı: Türkiye'de ucuz beyaz et vermiyorlar

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, beyaz et fiyatlarını dengelemek için ihracat yasağı koyulacağı yönünde çıkan haberlere ilişkin, " Türkiye'de ucuz beyaz et vermiyorlar. En doğru kararı vermişler" dedi.

Son aylarda fiyatlarında artış görülen tavuk etiyle ilgili Ticaret Bakanlığının beyaz ete yönelik ihracat yasağı getirileceği üzerine çıkan haberlerin ardından, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, konuya ilişkin görüşlerini dile getirdi. "Türkiye'de ucuz beyaz et vermiyorlar" diyen Yardımcı, "İstedikleri zaman zam yapıyorlar. En doğru kararı vermişler" açıklamasında bulundu. - ANTALYA