9 Mayıs 2021 Haberleri
9 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
- TRT'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs, Yavru Vatan'da krize neden oldu
- Tek teker giderken kaza yapan motosikletli hayatını kaybetti
- Bakan olsan da değişmiyor! Annesini geçen ay kaybeden Abdulhamit Gül'den duygusal Anneler Günü paylaşımı
- Samet Aybaba: Türkiye'nin marka takımlarından biri Süper Lig'e geri döndü
- Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu iftarda bir araya geldi
- AK Parti'nin 'CHP yalan üretim merkezi' videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay
- Adana'dan vakaları patlatacak görüntüler! Şampiyonluk kutlamaları korona partisine döndü
- Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi Arnavutluk'ta yakalandı
- Rus muhalif lider Navalny'yi tedavi eden doktor ormanda kayboldu
- TFF 1. Lig'de şampiyon Adana Demirspor ile ikinci Giresunspor Süper Lig'e yükseldi
- Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Videoları izlemeye dayanamıyorum
- İsrail'den geri adım! Filistinli aileleri tahliye etme planı ertelendi
- Fenomen Duygu Özaslan, paylaştığı bikinili poza eleştiri yağınca mesajları ifşa etti
- Pınar Altuğ, yeni imajıyla ilgili gelen 'estetik' yorumlarına samimi itirafta bulundu
- Derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan, Riva'da yer kalmayınca maçı Aslantepe'de takip etti
- Son Dakika: Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline seyirci alınacak
- Adana Demirspor taraftarları sosyal medyada şampiyonluğu kutluyor
- İşte Sedat Peker'i çılgına çeviren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki o sahne
- Son Dakika: Türkiye'de 9 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 283 kişi vefat etti, 15 bin 191 yeni vaka tespit edildi
- Mostafa Mohamed, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak
- Bu istatistiği gören Fenerbahçeliler kahroldu! Sezon başında gelseydi durum çok farklı olacaktı
- TFF 1. Lig'de Altınordu play-off'a kalan son takım oldu
- ABD basınından Kasım Süleymani iddiası: Suikastta İsrail kilit rol oynadı
- Hakan Çalhanoğlu için Liverpool devrede
- Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski vekil İşbaşaran'dan yanıt geldi: Seni fazla öttürmezler
- Annesiyle tartıştıktan sonra kendisini kilitlediği odayı ateşe veren genç, feci şekilde can verdi
- Başkentte cip tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı'nın isim değişikliğine ilişkin karar almadığını söyledi
- Son saniyede gelen golden sonra FB TV spikerleri sevinçten çılgına döndü
- Afganistan'da okul önümdeki patlamada ölü sayısı 68'e yükseldi
- Hacı adayları merakla bekliyordu! Suudi Arabistan, hac kararını verdi
- İstanbul'da son bir haftada koronavirüs vakalarında yüzde 35 azalma kaydedildi
- Vatikan'ın dijital arşivinde buldu! Yunus Emre'ye ait bu divan ilk kez gün yüzüne çıktı
- Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları sosyal medyadan paylaştı
- Çağla Şıkel'e nazar değdi: Elimi kırdım ama iyiyim
- Erman Toroğlu derbi galibiyeti sonrası Galatasaray'ı Kalaşnikof silaha benzetti
- Mayısta kar sürprizi! Karadeniz yaylaları beyaza büründü
- Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: İftiraları yeni bir suç faaliyeti
- Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi
- Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki