7 Nisan 2020 Haberleri
7 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
08.04.2020 00:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 00:18
- 'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! İşte koronadan ölen gençlerin oranı
- Ronaldinho hapishaneden çıktı! Cezası ev hapsine çevrildi
- Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi
- Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı
- Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı
- Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?
- Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu
- Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor
- İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
- Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
- İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
- Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
- Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi
- Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi
- Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı
- Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
- Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi
- Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk
- Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
- Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
- FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz
- Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi
- ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
- İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz
- İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı
- Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
- Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı
- İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
- 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı
- Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor
- İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri
- Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
- Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık
- Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık
- Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu
- Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı