480 yıllık köprü yerle bir oldu Çin'in doğusundaki Anhui eyaletindeki sel felaketinde Ming Hanedanlığı'na dayanan 480 yıllık tarihi köprü yerle bir oldu.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletindeki sel felaketinde Ming Hanedanlığı'na dayanan 480 yıllık tarihi köprü yerle bir oldu. Çin'in farklı bölgelerinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel felaketi tarihi yapılara zarar verdi. 480 yıllık köprü sel sularına dayanamayarak çöktü. Çin'in Anhui eyaletindeki Huangshan şehrinde Salı günü meydana gelen olayda geçmişi Ming Hanedanlığı'na (1368-1644) dayanan 480 yıllık Zhenhai Köprüsü, taşan Xin'an nehrinin sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Pazartesi akşamından bu yana devam eden şiddetli yağışlar bölgede sel baskınlarına da neden oldu. - PEKİN Kaynak: İHA