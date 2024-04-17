Yollar göle döndü! Dubai'de sel mi oldu? Uçuşlar durduruldu mu, son durum ne?

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağışlar nedeniyle Emirates Hava Yolları, Dubai çıkışlı seferlerini 18 Nisan gece yarısına kadar askıya aldığını duyurdu. Yollar göle döndü! Dubai'de sel mi oldu? Uçuşlar durduruldu mu, son durum ne? İşte detaylar...

BAE'DE SEL Mİ OLDU?

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağışlar nedeniyle Emirates Hava Yolları, Dubai çıkışlı seferlerini 18 Nisan gece yarısına kadar askıya aldığını duyurdu.BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Dubai'deki havalimanları, aşırı zorunlu haller dışında yolculardan havalimanına gitmemelerini istedi.

Uçuş programında gecikmeler ve bir dizi uçuş rotasında sürekli değişiklikler olduğu ve uçuş durumu hakkında en son gelişmeler için yolcuların hava yolu şirketleriyle doğrudan iletişim kurmaları gerektiği belirtilen açıklamada, hava yolu trafiğinin ve operasyonların mümkün olan en kısa sürede normale dönmesi için yoğun şekilde çalışıldığı kaydedildi.

UÇUŞLAR DURDURULDU MU, SON DURUM NE?

Emirates Hava Yolları, olumsuz hava ve yol koşullarından kaynaklanan operasyonel zorluklar nedeniyle Dubai'den seyahat işlemlerini bugün saat 08.00'den yarın gece yarısına kadar askıya aldığını bildirdi.

Şirket, Dubai'ye gelenlere ve transit yolculara yönelik işlemlerin ise devam ettiğini açıkladı.

BAE'nin Abu Dabi ve Dubai kentleri başta olmak üzere dün çeşitli bölgelerinde yaşanan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilemişti. Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerde bazı araçlar su altında kalmıştı.

BAE'nin hava yolu şirketlerinden Fly Dubai, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarını iptal ederken çok sayıda uçuş da ertelenmişti.