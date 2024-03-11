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Endonezya'nın Sumatra Adasında Sel ve Toprak Kayması: Can Kaybı 26'ya Yükseldi

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Endonezya'nın Sumatra adasında şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında can kaybı 26'ya yükselirken, kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sel ve toprak kaymaları sonucunda tarım arazileri ve evler de etkilendi.

Endonezya'nın Sumatra adasında şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında can kaybı 26'ya yükselirken, kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Endonezya'nın Sumatra adasında dün şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında can kaybı arttı. Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, sel ve toprak kaymalarında can kaybının 26'ya yükseldiği belirtilerek, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Açıklamada, 113 hektarlık tarım arazisi ile yaklaşık 700 evin sel ve toprak kaymalarından etkilendiği belirtildi.

Yetkililer, ülkede yağmurların devam edeceğini aktararak, sel ve toprak kaymaları konusunda halkı uyardı. - SUMATRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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