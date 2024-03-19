Endonezya'da Sel Felaketi: Binlerce Kişi Evlerini Terk Etti

ÇEKİM TARİHİ: 18 Mart 2024

1. Wulan Nehri'nin çeşitli görüntüleri

2. Orta Cava eyaletinin merkezi Semarang'dan çeşitli görüntüler

Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde hafta sonu bölgeyi vuran sel felaketi nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etti.

Demak Afet Önleme Ajansı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada selden en çok etkilenen bölge olan Demak'ta sel suları nedeniyle 22.000'den fazla kişinin geçici barınaklara sığındığını bildirdi.

Açıklamada, 11 ilçedeki 89 köyün 30 ila 80 santimetre arasında değişen derinliklerde su altında kaldığı vurgulandı.

Wulan Nehri üzerindeki bir barajın çökerek Demak ile komşu Kudus bölgelerini birbirine bağlayan eyalet karayolunun bir bölümünü kapatmasıyla Demak'ta sel felaketi daha da ağırlaştı.

Endonezya'da yağmur sezonunda sel ve toprak kayması gibi afetler sık görülüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta'dan bildiriyor. (XHTV)