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Dubai Uluslararası Havalimanı'nda uçaklar sel sularında güçlükle ilerledi

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- Dubai Uluslararası Havalimanı'nda uçaklar sel sularında güçlükle ilerledi

DUBAİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nı sular altına kalırken, uçaklar sel sularında güçlükle ilerledi.

Körfez ülkeleri Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'ı şiddetli yağış vurdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nı sular altında kaldı. Flydubai havayoluna ait bir uçağın sel sularında güçlükle ilerlediği anlar ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Dubai Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar 25 dakika süreyle askıya alındı. Havalimanında 21 yurtdışı ve 24 yurtiçi uçuş iptal edilirken, 3 uçuş ise komşu havalimanlarına yönlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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