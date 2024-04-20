Çatalzeytin'de selin ardından sergi: Denize sürüklenen eşyalar öğrenciler tarafından sergilendi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde geçmiş yıllarda meydana gelen sellerin ardından denize sürüklenen ve sahilden toplanan eşyalar, öğrencilerin eliyle sergiye dönüştürüldü.

Bölgede 11 Ağustos 2021 ve 27 Haziran 2022'de yaşanan seller nedeniyle can kayıplarının yanı sıra pek çok ev ve iş yeri su altında kaldı.

Selin sürüklediği ayakkabı, ilaç kutuları, diş fırçaları, çeşitli oyuncaklar ve eşyalar, denize ulaştıktan sonra Çatalzeytin ilçesinin Ginolu Koyu sahilinde birikti.

İlçenin doğal güzelliği olan koyun temizlenmesi amacıyla Şehit Engin Açıkgöz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma sonucunda sahilden birçok eşya toplandı.

Toplanan eşyaları yaşanan sel felaketini anlamlaştıran notlarla bir araya getiren öğrenciler, hem sel afetini unutturmamak hem de farkındalık oluşturmak amacıyla "Selin ardından" adını verdikleri sergiye imza attı.

Sahilin temizlenerek serginin açılmasına öncülük eden okulda görevli İngilizce öğretmeni Nadide Özge Ozanoğlu, AA muhabirine, Ginolu Koyu'nun ilçenin göz bebeği olduğunu söyledi.

Kıyıya vuran atıkların temizlenmesi gerektiğine işaret eden Ozanoğlu, "Öğrencilerimizle bir organizasyona giriştik. Sonucunda gördük ki aslında onlar çöp değildi. Selin ardından koyumuza gelen çeşitli eşyalardı. Toplarken bunları ayırmaya karar verdik. Çünkü çok enteresan eşyalar çıkmıştı. Kişisel eşyalar, diş fırçaları, legolar, ayakkabılar, oyuncaklar, aklınıza gelebilecek her şey. Dolayısıyla bunları ayırdık ve bir proje yapmaya karar verdik." dedi.

"Selin Ardından" adını verdikleri projeyle bir sergi hazırladıklarını anlatan Ozanoğlu, şunları kaydetti:

"Çatalzeytin'de okulumuz da selden etkilendiği için iki senedir okulumuzdan uzaktaydık. Sergiyi, ilk önce benim de kurucusu olduğum derneğin merkezinde açtık. Daha sonra büyük kitlelere ulaştırmak, sesimizi daha çok duyurmak için Ankara'da açtık. Hem duygusal anlar yaşadık hem de sel bitse de etkilerinin devam ettiğini insanlara anlatmak istedik. Daha sonra üçüncü sergiyi 2 yılın ardından kavuştuğumuz okulumuzda açmak istedik ve bunu gerçekleştirdik."

Ozanoğlu, projelerinin TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışması'nda değerler eğitimi alanında bölge finaline davet edilen 10 proje arasında yer aldığını ifade etti.

"Çöp toplamaya gittik, çok ilginç şeyler gördük"

Öğrencilerden Esra Çetin, serginin amacına ulaştığını vurgulayarak, "İlk başlarda amacımız farkındalık oluşturup insanlara duyurmaktı. Aldığımız dönüşlerle bunu başardığımızı gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Esma Nur Şentürk ise projeyi hazırlama fikrinin öğretmenlerinin koyu temizlemek istemesiyle ortaya çıktığını belirtti.

Yürütülen temizlik kampanyasıyla selin kıyıya vuran izlerinin fark edildiğini dile getiren Şentürk, "İki yıldır sosyal çalışmalara katılıyorduk, gönüllü olarak plajın temizliğinde de görev aldık. Çöp toplamaya gittik, çok ilginç şeyler gördük. Bunlardan sergi yapabileceğimizi ve farkındalık oluşturabileceğimizi düşündük. Aynı zamanda Ginolu Koyu'muzu da tertemiz hale getirdik." diye konuştu.