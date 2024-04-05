Aydın'da sel felaketinde zarar gören ailelere Jandarma ziyareti

Aydın'ın Söke ilçesinde geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde gerçekleşen sel felaketinde zarar gören aileler Jandarma ekipleri tarafından ziyaret edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği tarafından 05 Kasım 2023 günü Söke Demirçay Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımız ve hayatını kaybeden vatandaşların aileleri ziyaret edildi. Yapılan ziyarette vatandaşlara her türlü konuda yardımcı olunabilmesi için irtibat numaraları verilerek hal ve hatırları soruldu. - AYDIN