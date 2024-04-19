TEKNO-SEL NEDİR? TEKNO-SEL ne zaman? TEKNO-SEL'de

Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında düzenlenen teknoloji ve robot yarışması TEKNO-SEL ödül töreni ile sona erdi. 96 okuldan 775 öğrencinin 394 robot ve projesiyle yarıştığı organizasyonda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

TEKNO-SEL NEDİR?

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yarışmaya katılan ve dereceye girenleri tebrik etti. Başkan Pekyatırmacı, TEKNO-SEL'in gelecek yıllarda üniversiteler ve sanayi başta olmak üzere diğer paydaşlarla daha güçlü şekilde yapılacağını söyledi.

Türkiye Yüzyılında Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık hedeflerine bir adım daha yaklaşılması için Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 3 gün boyunca gerçekleştirilen TEKNO-SEL robot yarışması ödül töreniyle tamamlandı. 7 kategoride yarışmacılara ödül aldı.

TEKNO- SEL NE ZAMAN?

Selçuklu Kongre Merkezi'nde üç gündür adeta teknoloji rüzgarı estiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,"Ben de dün burada gençlerle birlikteydim. Onların hem serbest kategoride ürettikleri projeleri inceleme, hem de buradaki yarışmalarda onlarla birlikte olma imkanına kavuştum. Dünkü ziyaretimde öylesine gururlandım ki hakikaten bizim gençlerimizin yapamayacağı hiçbir şey yok. Öncelikle tüm gençlerimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.

Bütün hocalarımızı, danışman hocalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Burada gençlerimiz yarıştılar, mücadele ettiler. Tabii burada bir ödül programı yapıyoruz ama aslında bizim gözümüzde tüm yarışan gençlerimizin hepsi ödüle layık. Hepsi burada en güzel şekilde robotlarını hazırladılar, getirdiler ama mutlaka her yarışta olduğu gibi bir, birinci, ikinci, üçüncüyü de belirlememiz gerekiyor.

Burada ödül alan arkadaşlarımızla birlikte tüm yarışmaya katılan ekiplerimizi de ayrı ayrı tebrik ediyorum. Tabii burada yarışmalar yapıldı ama bir de fuaye alanımızda serbest kategoride projelerimiz vardı. 61 proje fuaye alanında sergilendi. Hepsi birbirinden değerli, hepsi birbirinden

kıymetli ve tamamen özgün gençlerimizin, çocuklarımızın inovatif fikirleriyle, düşünceleriyle ortaya çıkmış. Önce fikri üretmişler, sonra projeyi gerçekleştirmişler ve uygulamışlar. Bütün serbest kategoride proje üreten kardeşlerimizin hepsini de ayrı ayrı tebrik ediyorum. Çünkü hepsi birinciliğe layık. İnşallah onlara şöyle bir söz verdim. Bütün projelerin gösterimleriyle,fotoğraflarıyla projelerin amaçları, hedefleri ve gerçekleştirilme şekilleri nasıl oluyorsa bunları öğrencilerimizin anlatımlarıyla birlikte kayıt altına alıyoruz. Bunları kitaplaştırıyoruz, bir yayına dönüştürüyoruz ve inşallah bu projelerden ben inanıyorum ki çok farklı, inovatif yeni ürünler ortaya çıkacak, uygulamalar ortaya çıkacak. Sadece ürün anlamında değil, bizlerin de istifade edeceği farklı uygulamaları yaşanan bu projelerden elde edeceğiz. Tekrar bütün bu projelerde katılım sağlayan öğrencilerimize, çok kıymetli hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.