Kazakistan'da kar erimesiyle meydana gelen taşkınlardan 86 binden fazla kişi kurtarıldı

Kazakistan'da karların erimesiyle meydana gelen taşkınlardan etkilenen bölgelerden 86 binden fazla kişi kurtarıldı.

Kazakistan, yoğun yağışlı geçen kış sonrası hızla eriyen kar suyuyla mücadele ediyor.

Eriyen kar nedeniyle ülkenin 10 eyaletinde binlerce ev sular altında kaldı, kara yolları ve köprüler başta olmak üzere ulaşım altyapısı hasar gördü.

Sel nedeniyle Batı Kazakistan, Atrau, Aktöbe, Kostanay, Pavlodar, Akmola, Karagandı ve Ulutau eyaletlerinde yerel ölçekte olağanüstü hal ilan edildi.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede sel bölgelerinden bugüne kadar tahliye edilen kişi sayısı 86 bini aştı. Bu kişilerin 2 bin 823'ü helikopterlerle kurtarıldı. Yaklaşık 8 bin 500 kişi de geçici barınma merkezlerine yerleşti. Su altında kalan köylerden 81 bin küçük ve büyükbaş hayvan tahliye edildi.

Ülkede gece gündüz süren tahliye ve selle mücadele çalışmalarında 23 bin personel görev yapıyor.

Öte yandan selden etkilenen bölgelere 134 ton insani yardım ulaştırılırken hükümet, söz konusu bölgelerde yeni ev inşa edeceklerini ve afetzedelere tazminat ödemeye başladıklarını duyurdu.