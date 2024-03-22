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Şırnak ve Cizre'de Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Şırnak merkez ve Cizre ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, duraklar ve iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Cizre ilçesinin Nur ve Cudi mahallelerinde yoğun yağış sonrası meydana gelen selden bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katları etkilendi.

Ev ve iş yerlerinde biriken su, belediye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle tahliye ediliyor.

Şırnak Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Vali Cevdet Atay ve Cizre Kaymakamı Nazlı Demir'in ilçede selden etkilenen Nur Mahallesi Sahil Sokak'ta yaşayan vatandaşları ziyaret ettiği, yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Vali Atay'ın, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiği, yaraların sarılması için gerekli çalışmaların yapılması konusunda talimat verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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