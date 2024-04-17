Birleşik Arap Emirlikleri'nde son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görülürken, aracı sel suyuna kapılan kişiler can verdi. Sel bilançosu ağırlaşıyor! BAE ve Umman'da kaç kişi öldü? İşte detaylar...

SEL SEBEBİ İLE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Birleşik Arap Emirlikleri'nde etkisini gösteren yağış pazartesi gecesi başladı ve salı akşamına kadar hız kesmeden devam etti. 1 buçuk yıllık yağış neredeyse 24 saat içerisinde düştü. Bu felaket karşısında ülkede hayat adeta felç oldu. Okullarda eğitime ara verilirken, kamu görevlileri bugün de uzaktan çalışmaya devam etti. Sağanak yağışın bugün etkisini azaltmasıyla temizleme çalışmaları başladı. Dubai'de 1, Umman'da 20 olmak üzere toplam 21 kişi hayatını kaybetti.

SON 75 YILIN EN YÜKSEK YAĞIŞ MİKTARI

Ulusal Meteoroloji Merkezine göre son 24 saatte kayıtların tutulduğu 1949'dan bu yana en yüksek yağış miktarı görüldü. Ülkenin kuzeyinde yer alan Ras Al Khaimah Emirliği'nde 70'li yaşlarındaki bir kişi, aracının sele kapılması sonucu hayatını kaybetti. Su altında kalan evler, yollar ve iş yerlerinde ise büyük hasar meydana geldi. Ülkede alarm verildi.

YOLCULARA 'HAVALİMANINA GELMEYİN' UYARISI

Dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki (DXB) uçuşlarda ise aksamalar devam ediyor. Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, hava şartları nedeniyle yolculara zorunlu olmadıkça havalimanına gelmemeleri yönünde uyarı yapıldı. Uçuşların ertelenmeye ve diğer havalimanlarına yönlendirilmeye devam ettiği öğrenildi.

Havayolu şirketi Emirates tarafından yapılan açıklamada ise olumsuz hava şartları nedeniyle Dubai kalkışlı uçuşların bugün yerel saatle 08.00'den 00.00'a kadar durdurulduğu bildirildi.

UMMAN'DA CAN KAYBI 20'YE YÜKSELDİ

Şiddetli yağışın etkili olduğu diğer bir körfez ülkesi Umman'da ise can kaybı 20'ye yükseldi. Yağışın devam edeceği konusunda uyarı yapılırken, kamu görevlileri uzaktan çalışmaya geçti, tüm okullarda da uzaktan eğitime geçildi.