Son dakika haber: Bayrampaşa'da bir işyerinin çatısında yangın çıktı
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Son dakika gelişmesine göre Bayrampaşa'da bir işyerinin çatısında yangın çıktı Bayrampaşa İşkent Sanayi Sitesinin çatı kısmında yangın çıktı.
BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa'da bir işyerinin çatısında yangın çıktı
İSTANBUL - Bayrampaşa İşkent Sanayi Sitesinin çatı kısmında yangın çıktı. Sanayi sitesinin çatı kısmı alevler içerisinde kalırken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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