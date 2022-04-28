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Son dakika haber: Bayrampaşa'da bir işyerinin çatısında yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gelişmesine göre Bayrampaşa'da bir işyerinin çatısında yangın çıktı Bayrampaşa İşkent Sanayi Sitesinin çatı kısmında yangın çıktı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa'da bir işyerinin çatısında yangın çıktı

İSTANBUL - Bayrampaşa İşkent Sanayi Sitesinin çatı kısmında yangın çıktı. Sanayi sitesinin çatı kısmı alevler içerisinde kalırken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bayrampaşa, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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