3 GSM Operatörüne İnceleme Başlatıldı

Bayramın 1. günü yaşanan iletişim problemleri hakkında 3 GSM şirketine inceleme başlatıldığı paylaşıldı.

GSM Operatörlerine Ceza Kesilebilir

Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın 1. günü telefondan sevdikleri ile konuşmak için arama yaptı ancak aramada sorunlar yaşandı. Arama başarısız şeklinde hata mesajları alan vatandaşlar operatörler ile iletişime geçti.

Operatörler resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamada diğer operatörlere suç attı. Konu hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından incelemelerin başlatıldığı bilgisi açıklandı.

GSM operatörleri tarafından geçtiğimiz günlerde şu açıklamalar yapılmıştı:

Turkcell'lilerin diğer Turkcell'li kullanıcılara doğru yaptıkları aramalarda herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Şebekemizden diğer operatörlere yönelik gerçekleşen aramalarda ise Turkcell kaynaklı olmayan kesintiler meydana geldiği görülmektedir.

— TURKCELL #EvdeHayatVar (@Turkcell) May 24, 2020

Diğer operatörler yönüne yaptığınız aramalarda problem yaşıyor olabilirsiniz. Sorun Vodafone kaynaklı değildir.

— Vodafone Türkiye - ?? #EvdeKalTR (@VodafoneTR) May 24, 2020

Diğer operatörlere doğru yaptığınız aramalarda yaşanan sorun, Türk Telekom kaynaklı değildir. Türk Telekom kullanıcılarının kendi aralarında yaptıkları aramalarda hiçbir sorun yaşanmamaktadır.

— Türk Telekom #EvdenDeGüzel (@TurkTelekom) May 24, 2020

Bildiğiniz üzere İstanbul'da yaşanan 5.8'lik depremde de operatörlerde sorunlar yaşanmıştı ve operatörlere ceza kesilmişti.

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