Vatandaşlar mobil internet kotalarının erken bitmesinden şikayetçi

Teknolojinin gelişmesiyle hayatımıza giren akıllı telefon ve internet birçok kişi için vazgeçilmez durumda. Hemen hemen herkesin elinde bir cihaz bulunurken, internet kullanımı da oldukça yaygınlaşmış durumda. Ancak son dönemde bir çok kişinin mobil internet kotalarıyla ilgili şikayetleri arttı.

KOTA ERKEN Mİ BİTİYOR?

Akıllı telefon kullanan vatandaşlar mobil internet kotalarının erken bitmesinden dertli. Vatandaşlar eskiye nazaran kotaların daha hızlı tükendiğini söylüyor.