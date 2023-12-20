Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Açık GSM Hatları Operasyonu

Güncelleme:
Abone Ol

Trabzon'da bir iş yerinde 479 farklı şahsın kimlik bilgileri üzerinden açılarak satışa sunulan açık GSM hatlarına polis ekipleri el koydu.

Trabzon'da bir iş yerinde 479 farklı şahsın kimlik bilgileri üzerinden açılarak satışa sunulan açık GSM hatlarına polis ekipleri el koydu.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri S.K. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada 479 adet farklı şahıslar üzerine açılarak satışa arz edilen 'Açık GSM hattı' ele geçirildi. Şahıs hakkında 5809 sayılı kanun kapsamında adli soruşturma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trabzon Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN? 2023 Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman? Çam ağacı süslemek Türk geleneği mi? Çam ağacı süslemek Türk adetlerinde var mı? Yılbaşı ağacı süslemek Türklerin mi? Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 yerel seçimlerde hangi il saat kaçta oy kullanacak? İl il oy kullanma saatleri! Ebru Şancı kimdir? 2. Sayfa konuğu Ebru Şancı kaç yaşında, nereli? Ebru Şancı biyografisi! Ece Ronay kimdir? İnfluencer Ece Ronay kaç yaşında, nereli? Ece Ronay'ın hayatı ve biyografisi! Altın Kafes final mi yapıyor? Altın Kafes son bölüm, 5. Bölüm (FİNAL) fragmanı yayınlandı mı? Altın Kafes neden bitti? X kuşağı hangi yıllar, yaş aralığı nedir? X özellikleri neler? Gökçe Gökçen kimdir? Halk Tv konuğu Gökçe Gökçen kaç yaşında, nereli? Gökçe Gökçen biyografisi! Y kuşağı nedir, özellikleri neler? Y kuşağı hangi yılları kapsar? Benzin Litre Fiyatı (20-21 Aralık): Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Z kuşağı hangi yıllar? Z kuşağı nedir, özellikleri neler? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (119. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI | 20 Aralık Baraj doluluk seviyesi arttı mı? Barajlarda doluluk oranında son durum nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (141. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title