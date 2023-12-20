Trabzon'da Açık GSM Hatları Operasyonu

Trabzon'da bir iş yerinde 479 farklı şahsın kimlik bilgileri üzerinden açılarak satışa sunulan açık GSM hatlarına polis ekipleri el koydu.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri S.K. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada 479 adet farklı şahıslar üzerine açılarak satışa arz edilen 'Açık GSM hattı' ele geçirildi. Şahıs hakkında 5809 sayılı kanun kapsamında adli soruşturma başlatıldı. - TRABZON