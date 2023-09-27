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Antakya'da baz istasyonlarından çalınan akülerin bir kısmı bulundu

Hatay'ın Antakya ilçesinde baz istasyonlarından çalındığı iddia edilen akülerin bir kısmı Adana'da bulundu ve GSM şirketi yetkililerine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili 3 şüphelinin peşinde.