Antakya'da baz istasyonlarından çalınan akülerin bir kısmı bulundu
Hatay'ın Antakya ilçesinde baz istasyonlarından çalındığı iddia edilen akülerin bir kısmı Adana'da bulundu ve GSM şirketi yetkililerine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili 3 şüphelinin peşinde.
Hatay'ın Antakya ilçesinde baz istasyonlarından akü çaldıkları iddia edilen 3 zanlıdan 2'si gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avsuyu ve Akçaova mahallerinde baz istasyonlarından 14 akünün çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda kimlikleri tespit edilen 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
Öte yandan Adana'da bulunan çalıntı aküler GSM şirketi yetkililerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel