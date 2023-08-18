iPhone 15 fiyat artışları kampanyalar ile dengelenebilir mi?

Akıllı telefon satışları küresel olarak tarihi bir çöküş yaşıyor. Sevkiyatlar son beş yıldır düşüyor ve 2023'te son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşacak. Bu durum ise Eylül'de iPhone 15'i piyasaya sürecek Apple için büyük bir zorluk teşkil ediyor. Şirket, iPhone 15 serisinde fiyat artışı yapacak olsa da, daha önce görülmemiş kampanyalar ile bunu dengeleyecek. ABD'de paylaşılan detaylara göre operatör firmaları iPhone 15 serisi için hazırlıklara başladı. ABD'nin en büyük GSM şirketlerinden Verizon, AT&T ve T-Mobile'ın önemli indirimler ve avantajlar sunacağı bildirildi. Bu kampanyaların benzerleri, Türkiye'deki operatörler tarafından da düzenlenebilir. Sektör analisti Jeff Fieldhack'e göre, bu yıl ABD'deki tüm operatör rekor düzeyde düşük satışlar gerçekleştirdi. iPhone 15 lansmanı ise şirketlere özel kampanyalar ile bu durumu tersine çevirme fırsatı veriyor. ABD'de yürütülecek kampanyalar, iPhone X veya iPhone 11 gibi eski modellere sahip kullanıcıları hedefleyecek. Araştırmalara göre ortalama bir kişi, akıllı telefonunu yükseltmeden önce 3-4 yıl kadar kullanıyor. Bu durum ise 'özel kampanyaların' zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Öte yandan Apple'ın bu rakamlar ile ilgilenmediğini belirtelim. Şirketin fiyat indirimleri sunması olası görünmüyor. Sızan bilgiye göre iPhone 15 799 dolar, iPhone 15 Plus ise 899 dolardan sunulacak. iPhone 15 Pro ve Pro Max'in ise 1000 doları geçmesi bekleniyor. ABD'de yürütülen kampanyaların, Türkiye'de de olmasını bekliyoruz. iPhone 15 serisi için sunulacak özel teklifler, ülkemizdeki yüksek döviz ve enflasyon farkını kapatmaya yardımcı olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Akıllı telefon satışları küresel olarak tarihi bir çöküş yaşıyor. Sevkiyatlar son beş yıldır düşüyor ve 2023'te son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşacak. Bu durum ise Eylül'de iPhone 15'i piyasaya sürecek Apple için büyük bir zorluk teşkil ediyor. Şirket, iPhone 15 serisinde fiyat artışı yapacak olsa da, daha önce görülmemiş kampanyalar ile bunu dengeleyecek.

iPhone 15 fiyat artışları kampanyalar ile dengelenebilir mi?

ABD'de paylaşılan detaylara göre operatör firmaları iPhone 15 serisi için hazırlıklara başladı. ABD'nin en büyük GSM şirketlerinden Verizon, AT&T ve T-Mobile'ın önemli indirimler ve avantajlar sunacağı bildirildi. Bu kampanyaların benzerleri, Türkiye'deki operatörler tarafından da düzenlenebilir.

Sektör analisti Jeff Fieldhack'e göre, bu yıl ABD'deki tüm operatör rekor düzeyde düşük satışlar gerçekleştirdi. iPhone 15 lansmanı ise şirketlere özel kampanyalar ile bu durumu tersine çevirme fırsatı veriyor.

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ABD'de yürütülecek kampanyalar, iPhone X veya iPhone 11 gibi eski modellere sahip kullanıcıları hedefleyecek. Araştırmalara göre ortalama bir kişi, akıllı telefonunu yükseltmeden önce 3-4 yıl kadar kullanıyor. Bu durum ise "özel kampanyaların" zorunluluğunu beraberinde getiriyor.

Öte yandan Apple'ın bu rakamlar ile ilgilenmediğini belirtelim. Şirketin fiyat indirimleri sunması olası görünmüyor. Sızan bilgiye göre iPhone 15 799 dolar, iPhone 15 Plus ise 899 dolardan sunulacak. iPhone 15 Pro ve Pro Max'in ise 1000 doları geçmesi bekleniyor.

ABD'de yürütülen kampanyaların, Türkiye'de de olmasını bekliyoruz. iPhone 15 serisi için sunulacak özel teklifler, ülkemizdeki yüksek döviz ve enflasyon farkını kapatmaya yardımcı olabilir.

Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.