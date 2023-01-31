Çete lideri 'Richie Rich', 500'den fazla kişinin de 1 milyon lirasını dolandırmış

KONYA'da, 60 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddiasıyla tutuklanan, 'Richie Rich' lakaplı 22 yaşındaki çete liderinin, GSM operatörünün mobil uygulamasına sızıp, elektronik cihaz siparişi verenlerin bilgisine ulaşarak 500'ü aşkın kişiyi de mağdur ettiği ortaya çıktı.

KONYA'da, 60 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddiasıyla tutuklanan, 'Richie Rich' lakaplı 22 yaşındaki çete liderinin, GSM operatörünün mobil uygulamasına sızıp, elektronik cihaz siparişi verenlerin bilgisine ulaşarak 500'ü aşkın kişiyi de mağdur ettiği ortaya çıktı. Bu kişilerin 1 milyon lirasını dolandıran çeteye yönelik ikinci operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alınırken, 10'u tutuklandı. Tutuklu sayısı, 20'ye yükseldi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada; 'Richie Rich' lakabıyla tanınıp, lüks hayat süren, cep telefonlarına banka adıyla 'Hesabınıza para geldi' mesajı göndererek tıklanan link aracılığıyla hesap bilgilerini ele geçiren ve 60 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlenen çete lideri, 23 Ocak'ta polis operasyonuyla gözaltına alındı. Toplamda 15 şüphelinin yakalandığı operasyonda ismi açıklanmayan çete lideri dahil 10 kişi, tutuklandı.

Soruşturmanın ikinci aşamasında polis, Konya merkezli 20 ilde operasyon düzenledi. 3'ü kargo görevlisi 13 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 16 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 15 kredi kartı, 30 SIM kart, 1 sahte kimlik, 1 ruhsatsız silah ve mağdurlara ait 3 cep telefonu ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı, 20'ye yükseldi.