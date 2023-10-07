Aydın'da GSM Firmasının Baz İstasyonundan Güç Kaynakları Çalındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir GSM firmasına ait baz istasyonundan güç kaynaklarının çalınması olayı ile ilgili jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüpheli tespit edilerek yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir GSM firmasına ait baz istasyonundan güç kaynaklarının çalınması olayı ile ilgili jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 72 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler şüpheliyi tespit ederek yakaladı.

Olay, Çayyüzü Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan bir GSM firmasına ait baz istasyonundaki güç kaynakları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan detaylı araştırma ve 72 saatlik güvenlik kamera görüntüsü incelenmesi sonucu hırsızlık olayını İ.S. isimli şahsın araç ile gerçekleştiği belirlendi. İ.S. jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, çaldığı güç kaynakları da firmaya teslim edildi. - AYDIN