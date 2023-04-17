Husumetli komşularına tabanca ile ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'da Volkan Polat, aralarında daha önceden husumet bulunan tartıştığı komşularına tabanca ile ateş açtı. Olayda başından vurulan Ercüment Atçı hayatını kaybederken, kardeşi Hasan Atçı ise bacağından yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu Selahattin Eyyübi Mahallesi Çakabey Caddesinde meydana geldi. Ercüment Atçı, kardeşi Hasan Atçı ile 34 HR 1606 plakalı otomobilleriyle seyir halinde iken aralarında daha önceden husumet bulunan komşuları Volkan Polat'la karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma nedeniyle iki kardeş araçlarında indi. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Polat, tabancayla iki kardeşe ateş açtı. Ercüment Atçı'yı başından, kardeşi Hasan Atçı ise bacağından vuruldu. Kanlar içinde kalan Hasan Atçı, evlerine doğru koşarken yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Atçı kardeşler, ihbarla çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden Ercüment Atçı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Volkan Polat da olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.