Depremde telefon yerine telsiz ile iletişim! (Video)

Deprem sonrası çöken GSM şebekelerine alternatif olarak telefon yerine telsiz ile iletişim kurabilirsiniz.

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi ve ardından GSM şebekelerindeki bağlantı sorunları, afet durumlarında sevdiklerimizle nasıl iletişim kuracağımızı akıllara getiriyor. Telefon yerine telsiz nasıl kullanılır?

Afetin ilk dönemlerinde, tüm iletişim hatlarının kesildiği bir noktada, sevdiklerinizle telsiz üzerinden iletişim kurabilirsiniz! Ayrıca yardım sesinizi de telsizden diğer frekanslara da iletebilirsiniz.

Telefon yerine telsiz kullanılır mı?

Telefon GSM şebekesi üzerinden, telsiz ise radyo frekansları üzerinden iletişim kurar. GSM şebekesi çalıştığında, kıyas kabul etmeyecek teknolojiler diyebiliriz. Ama olası bir afet durumunda ve GSM şebekelerinin çalışmadığı ortamlarda telsizler çok ciddi bir alternatif. Tabii menzil gerçeğini ön görmeniz gerekiyor.

Deprem sonrasında, özellikle GSM şebekelerinin çalışmadığı anlarda, telefon yerine telsiz ile iletişim kurabilirsiniz. Videomuzda nasıl olacağını sizlere anlattık. Ayrıca yazılı metni de videonun altından okumaya devam edebilirsiniz. İyi seyirler…

Telsiz nedir?

Telsiz, haberleşmede kullanılan alıcı-verici bir radyo.

Kabloya ihtiyaç duymadan, radyo sinyalleri ile haberleşme yapılmasına imkan veren cihazlardır.

Her telsiz belirli bir frekans aralığında çalışır. Bağlantıya geçmek istediğiniz kişiyle aynı frekansta bulunmanız gerekmektedir. Telsizlerin destekledikleri frekansları ve menzilleri farklılık gösterebilir. Lisanssız telsizlerin menzilleri 2 – 20 km arası değişebiliyor.

PMR446 telsizler 500 mW RF çıkış gücüne sahip ve kapalı alanlarda orta ölçekli tesislerin ihtiyacını görecek kapasiteye sahiptirler, kapalı alanlarda bina yapısı ve metal yoğunluğu haberleşme mesafesini etkilemektedir, açık alanlarda ise konuşma mesafeleri arazi şartlarına bağlı olarak teoride 3-20 Km mesafeye kadar çıkabilmektedir, 20 Km haberleşme için herhangi bir engel olmaması ve frekansın herhangi bir şekilde enterferansa maruz kalmamış olması şartı gerekmektedir.

PMR Nedir?

PMR 446 kelimesi bir kısaltma olarak "Private Mobil Radio" kelimelerinin baş harflerini temsil etmektedir. Bir anlamda özel taşınabilir el telsizi de diyebiliriz.

Genellikle PMR kelimesinin yanında kullanılan 446 sayısı ise bu el telsizlerinin belli ve sınırlı bir frekans aralığını (446.000 – 446.100 MHz.) kullandıkları içindir.

Bu telsizler bulundukları ülkede izin verilmiş frekans ve güçlerde gönderme yapabilen, amatör telsizcilerin kullandığı el telsizlerle kıyaslandığında görece kısa mesafe erişimli ve sadece ses

haberleşmesine yönelik olan alçak güçlü telsiz cihazlarıdır.

PMR Telsizde Lisans Gerekli midir?

Hayır, Türkiye'de PMR kullanmak için herhangi bir ruhsat gerekmemektedir. PMR'lar, birçok Avrupa ülkesinde serbest olarak kullanılmakta ve Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI 300 296) spesifikasyonlarına uygun olarak üretilmekte olup, ülkemizde "T.C. Telekomünikasyon Kurumu Onaylı"dır.

PMR Görüşme Mesafesi

Bir telsizin görüşme mesafesi için anten çıkış gücü, anteni veya diğer başka özellikleri olacak şekilde sınırlamak mümkün değildir. Engeller, manyetik alanlar, binalar, tepeler, ufki görüş açısı veya yüksekliği gibi bir çok etken görüşme parametreleri değiştirmektedir. 0.5W lık en iyi çeken telsiz bile bir telsizin menzili ise coğrafi koşullara bağlı olarak değişir, en iyi şehir içi 3-5 km.'dir. Şehir dışı düzlük yollarda 20 -30 Km. mesafede diğer uzaktaki arkadaşınız ile de konuşabilirsiniz. Şehir içerisinde, bina, frekans kirliliği ve engellerin yoğunluğuna göre mesafe değişiklik göstermektedir.

Aktarıcı Sistemler Nedir? (Röle,Tekrarlayıcı)

VHF, UHF bantlarinda arazi sekilleri ve/veya istasyonlar arasi mesafe haberlesmeyi güçlestiren, bazen de imkansiz hale getiren faktörlerdir. Bu gibi durumlarda röle ya da aktarici istasyon denilen birtakim cihazlardan istifade edilir. Temel olarak bir röle cihazi yüksek kazançli bir anten, az kayipli bir anten kablosu, filtre ünitesi (duplekser), alici ve verici bölümler ile bunlarin kontrol ünitesinden meydana gelir. Alici ve verici frekanslari arasinda farklilik bulunan röle cihazlari filtre ünitesinin yardimiyla, alicisinin duydugu isaretleri ayni anda vericisinden güçlendirilmis olarak yayinlar. Özellikle haberleşme mesafesi sınırlı el cihazları uzak mesafelerle görüşme yapabilmenin tek yolu budur. Çünkü röle istasyonları genelde olabildiğince yüksek tepelere konumlandırılır. Bu sayede, birbirlerini doğrudan göremeyen cihazların haberleşebilmesi de mümkün olur.