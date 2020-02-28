28 Şubat Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

28.02.2020 01:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 01:00

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Şubat Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

28 ŞUBAT'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEDRETTİN mah BAHRİYE, HAVUZBAŞI DEĞİRMENİ sk/ ÇATMA MESCİT mah CAMADAN, KÜÇÜK HAMAM, TABUR İMAMI, ÇATMA MEKTEP, ÇATMA MESCİD, ÇATMA MESCİT KUYU sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368046)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-535, G-678, G-680, G-681, G-692, G-725, G-735, G-745, G-852 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368141)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah BAHRİYE, BAŞHANE, BAŞHANE ARALIĞI, BÜLENT DEMİR, CEZAYİRLİ MEKTEBİ, DÖRTKUYU, ESKİ BÖREKÇİ, GAZİ HASAN PAŞA MESCİDİ, GÜLLEHANE, HOCA AHMET, KASIMPAŞA CAMİ, KASIMPAŞA FIRINI, KASIMPAŞA SALHANESİ, KASIMPAŞA TABAKHANE, MATBAA ARKASI, MUTFAK KAPISI, PAŞA DERESİ, POTİNCİLER, SAFRA, SIRABERBERLER, TABAKHANE YOKUŞU, TABAKLAR LONCASI, TAŞKIZAK TERSANESİ, TURABİ BABA, TURŞUCU BAYRAM, ZİYAFET, ÇAYDANLIK, ÜSTEĞMEN KARA FATMA, ŞAİR MİHRİ sk/ KADIMEHMET EFENDİ mah AKİDE, ARAPLIK, BAHRİYE HASTANESİ ARKA, BAHRİYE HASTANESİ YOKUŞU, DONANMA, EMİN ÇEŞMESİ, HASKÖY ARALIĞI, HASTANE ARKASI ARALIĞI, KASIMPATI, MELEK, MESCİT, MUTFAK KAPISI, PAŞA ÇEŞMESİ, PAŞA ÇEŞMESİ YOKUŞU, PİYADE, SERİN, TOPRAK YOKUŞU, YELPAZE, YELPAZE ARALIĞI, YENİ, YENİ ÇEŞME, İBADULLAH sk/ KULAKSIZ mah DONANMA, DOĞRAMACI KEMAL, DUT DİBİ, DUT DİBİ ARALIĞI, EMİN ÇEŞMESİ, EMİN ÇEŞMESİ ARALIĞI, HALİL EFENDİ ÇIKMAZI, KASIMPAŞA KABRİSTANI, NİSA MEKTEBİ, OKÇU YÜCEL, SEFERİKOZ, SEYİD ALİ MESCİDİ, YENİ DERE, ZİNDAN ARKASI, İBADULLAH, İBADULLAH CAMİİ sk/ KÜÇÜK PİYALE mah KASIMPAŞA FIRINI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KIZILAY MEYDANI sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368044)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah EKİN, GARİP, GİRDAP, MEŞRUTİYET, MİS, SARI TURNA, SEMAH, TRAKYA, ÖZCAN sk// BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah TAŞKÖPRÜ sk 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367226)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah DEREBOYU, MÜSAHİP sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368230)