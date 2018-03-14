Yarısını İçtiği Enerji İçeceğinin İçinden Fare Ölüsü Çıktı

ABD'de yaşayan Josh Henley isimli adam, aldığı enerji içeceği kutusunda ölmüş fare buldu.

KUTUNUN İÇİNDEN SESLER GELİNCE İÇİNE BAKTI

Henley, Arkansas'da bulunan bir benzin istasyonundan enerji içeceği aldı. Kutunun yarısını içen adam, diğer yarısını bıraktı. Kalan içeceği dökmek isterken kutunun içinden garip bir ses geldiğini duyunca kutunun içine baktı ve içinde ölü bir fare olduğunu gördü.

CANLI YAYINDA HERKESE GÖSTERDİ

Genç adam bunun üzerine Facebook'tan canlı yayında, tenekeyi keserek içinde fare olduğunu herkes gösterdi. Farenin kutunun içine kendiliğinden girmesinin mümkün olmadığını söyleyen adam, aynı marka içeceği tüketen herkesin önce kutunun içine bakmaları konusunda uyardı.