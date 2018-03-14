Yarısını İçtiği Enerji İçeceğinin İçinden Fare Ölüsü Çıktı
ABD'de içtiği enerji içeceğinin içinden ölü fare çıkan adam, Facebook'tan canlı yayın yaparak başına gelenleri takipçileri ile paylaştı.
ABD'de yaşayan Josh Henley isimli adam, aldığı enerji içeceği kutusunda ölmüş fare buldu.
KUTUNUN İÇİNDEN SESLER GELİNCE İÇİNE BAKTI
Henley, Arkansas'da bulunan bir benzin istasyonundan enerji içeceği aldı. Kutunun yarısını içen adam, diğer yarısını bıraktı. Kalan içeceği dökmek isterken kutunun içinden garip bir ses geldiğini duyunca kutunun içine baktı ve içinde ölü bir fare olduğunu gördü.
CANLI YAYINDA HERKESE GÖSTERDİ
Genç adam bunun üzerine Facebook'tan canlı yayında, tenekeyi keserek içinde fare olduğunu herkes gösterdi. Farenin kutunun içine kendiliğinden girmesinin mümkün olmadığını söyleyen adam, aynı marka içeceği tüketen herkesin önce kutunun içine bakmaları konusunda uyardı.
YORUMLAR (18)
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karalama kampanyası olabilir...nasıl ispat edecekler?belki videoyu çeken kişi koydu nerden bilcez?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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3 dolarlık içeceğin içinden manda çıkacak değil ya!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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O fare nasıl içinde kalmış büyük bideCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Geçen gün petrol dan benzin aldım araba ejderha ya dönüştü. Marka vermemmm etik değil..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Karalamak ,için yapiyorlar. yav he heCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır