Van ve Bitlis'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Van ve Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Van ve Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van ve Bitlis'te "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 8 şüpheliye yönelik Van ve Bitlis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon'da 5 şüpheli gözaltına alındı, 3'ünün yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA