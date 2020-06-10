Van'da tarım ekipleri, 2 ton kaçak avlanan inci kefali ele geçirdi
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Van'da tarım ekipleri, 2 ton kaçak avlanan inci kefali ele geçirdi

VAN'ın Erciş ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 10 serpme ağı üzerinde 1 tonu ölü 2 ton inci kefali ele geçirildi.

Van'da tarım ekipleri, 2 ton kaçak avlanan inci kefali ele geçirdi
10.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:57

VAN'ın Erciş ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 10 serpme ağı üzerinde 1 tonu ölü 2 ton inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, kaçak balık avlayan 6 kişiye 10 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir başkanlığındaki ekipler, kaçak balık avlayanlara karşı 7/24 denetimler yapıyor. Ekipler, dün gece sabaha kadar Erciş ilçesinin Çelebibağ Mahallesi'nde bulunan Örene Köprüsü ile Patnos köprüsü arasında bulunan Zilan Çayı'nda denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde, kaçak avlanan 10 serpme ağa takılı 1 tonu ölü 2 ton inci kefali ele geçirildi. El konulan canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, kaçak balık avlayan 6 kişiye, 10 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

Çuvallar dolusu 1 ton ölü balık ise imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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