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Van'ın Erciş ilçesinde yerel seçimlere yönelik eğitim toplantısı yapıldı

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Van'ın Erciş ilçesinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak kişilere yönelik eğitim toplantısı yapıldı.

Erciş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakime Mehtap Arslan, "Seçimde görev alan arkadaşların tüm özveriyle çalışmasını bekliyorum. Seçimi hep birlikte sorunsuz bir şekilde tamamlayacağız. Herhangi bir sıkıntı yaşadığınız takdirde kurmuş olduğumuz whatsapp hattından ve telefon numaralarından bizlere mutlaka ulaşmaya çalışın. Seçimle ilgili aklınıza takılan soru olduğunda eğitim sonunda mutlaka sorun. Bu eğitimin verimli olmasını temenni eder, hepinize başarılar dilerim" dedi.

İlçe Seçim Kurulu Müdürü Muhammet Yılmaz ise köylerde görevlendirilen sandık başkanlarının adliyeden çıkarken ve köyden dönerken mutlaka güvenlik görevlileriyle hareket etmeleri gerektiğini, merkezdeki sandık başkanlarının ise oy sayımı bittikten sonra dönerken mutlaka güvenlik görevlileriyle ya da tahsis edilen araçlarla dönmeleri gerektiğini söyledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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