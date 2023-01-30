GAMZE ÖĞRETMEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

VAN'ın Erciş ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Gamze Aras Şavlı (28), toprağa verildi.

Adana'da arkadaşlarının düğün törenine katılan öğretmen Gamze Aras Şavlı, eşi Fırat Şavlı, arkadaşları Esat Çeçen ve Damla Çeçen'in bulunduğu 06 HLT 93 plakalı araç dönüş yolunda kar yağışı ve buzlanme sebebiyle Van'ın Erciş ilçesi yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada, Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Gamze Aras Şavlı hayatını kaybederken, Fırat Şavlı ile Esat Çeçen ve Damla Çeçen yaralandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Eşi Fırat Şavlı ile 6 ay önce düzenlenen törenle hayatını birleştiren Gamze Aras Şavlı'nın cenaze namazı Karakoyunli ilçesine bağlı Kacardoğanşalı Köyü mezarlığında kılındı. Cenaze namazına Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Aralık İlçe Kaymakamı ve Karakoyunlu Kaymakamlığına vekalet eden Fatih Özcan, Iğdır Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, eğitimciler, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namaz sonrası Gamze öğretmenin cenazesi gözyaşları ve dualar arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

Gamze öğretmen, eşi ve arkadaşlarının Adana'daki arkadaşlarının düğün töreninden dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.