Van haber... Erciş'te müdürler kurulu toplantısı

Erciş'te müdürler kurulu toplantısı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde okullar açılmadan önce müdürler kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantı ilçe kaymakamlık konferans salonunda istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Toplantıda şube müdürleri kendi alanlarıyla alakalı konular hakkında konuşmalar yapıp okul müdürlerini bilgilendirdiler.

Şube müdürlerinden sonra konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan ise öğrencilerin başarı değerlendirmeleri hakkında bilgilendirme yaptı, Cimer, açık kapı, Hızır Van kurumlarından gelen sorulara dönüş yapılması ve yazılarının yazılmasını önemlidir . ayrıca pazartesi günü öğrenciler geldiğinde kitaplarını masada görmelerini ve bütün okullardan bunu bekliyoruz, ayrıca kardeş okul uygulamasını bu yılda yapacağız geçen yıl kardeş yapamadığımızı bu yıl yapalım, İşkur dan girişler bugün yapıldı en ücra köydeki okullara 1 elaman veriyoruz.

Ben son olarak 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılının ilçemize çocuklarımıza ülkemize hayırlı olmasını diliyorum sizin gibi çalışma arkadaşlarımla her şeyi aşacağıma inanıyorum desteklerinizi her zaman bekliyorum hepinizi saygıyla selamlıyorum dedi.