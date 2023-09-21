Erciş'te Avrupa Hareketlilik Haftası düzenlendi Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Avrupa Hareketlilik Haftası" dolayısıyla Erciş'te çeşitli etkinliklerle düzenlendi.

Erciş'te Avrupa Hareketlilik Haftası düzenlendi

VAN - Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Avrupa Hareketlilik Haftası" dolayısıyla Erciş'te çeşitli etkinliklerle düzenlendi.

Kamusal alanların vatandaşlar tarafından daha aktif kullanımının sağlanması ile sürdürülebilir ulaşım türlerinin yaygınlaşmasının önemine dikkat çeken hafta çerçevesinde Erciş İlçesi şehir merkezi ve sahil yolunda oluşturulan alanda bisiklet sürüşünden farkındalık eğitimlerine, kadar birçok aktivite gerçekleştirildi.

Sıfır atık eğitimlerinin de verildiği etkinlikte Otomobilsiz Kent Günü de kutlandı. Bu çerçevede Erciş Vanyolu caddesi, tekevler Caddesi, ve sahil yolu trafiğe kapatılarak bisiklet sürüşü yapıldı.

Sahil yolu Fener alanındaki Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Program çerçevesinde bir çok etkinlik düzenlendi. Etkinlikte dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Program sonunda ise etkinliğe katılanlar gönüllerince halay çekip eğlendiler.

Program çerçevesinde Günün anlam ve önemi belirten konuşmada Erciş ilçe sağlık müdürü Dr Şahin Sarıkaya; Kaymakamlığımızın ve belediyemizin öncülüğünde İlçe Sağlık Müdürlüğümüzle beraber tüm kamu kurum kuruluşlarının katkısıyla bu etkinliği düzenlemekteyiz. 16-22 Eylül tarihleri arasında tüm Avrupa'da bu etkinlik devam etmekte. Gelecek enerjini koru mottosuyla etkinlik düzenleniyor bu yıl, Sizlerden ricamız kendiniz, ailenize ve cevrenize, akrabalarınızı ASM'lere müracaat edilmesini, sağlıklı hayat merkezinin kullanılmasını Koruyucu sağlık hizmetlerine yönelmeyi daha hastalanmadan hastalıkları engellemeyi tavsiye etmeniz, bizi ziyaret etmeniz, bir sıkıntınız olduğunda aile hekimlerine ve sağlıklı yaşam merkezine müracaat etmeniz dedi

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu ise İlçemizde 16-21 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde Erciş Kaymakamlığımızın koordinesinde, Erciş Belediyemiz, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, iş birliğiyle 21 Eylül 2023 tarihinde şehrini keşfet, gelecek enerjini koru. Temasıyla farkındalık etkinliği düzenlemekteyiz. Bizler de bugün ilçemizde, ilçe merkezinde bulunan şehit polis Nusret Akça millet bahçesinde sahil bandı, deniz feneri alanına doğru bisiklet sürerek eşlik ettik Ayrıca İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilek Güreşi Judo Güreş, Kicksbox müsabakaları düzenlendi. Birazdan yapılacak müsabakalar neticesinde dereceye giren öğrencilerimize sporseverlere ödüllerini takdim edeceğiz. Programın hazırlanmasında tekraren emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu güzelleştiren özellikle kıymetli geleceğimizin teminatı siz Kıymetli gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum dedi.

Avrupa Hareketlilik haftası etkinliğine Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, Erciş İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Akyüz, Erciş Emniyet Müdürü Süleyman Trak, çok sayıdı kurum amirleri, sivil toplum örgütleri vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.