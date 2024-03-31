Üye Girişi
Haberler

Erciş Nüfus Müdürlüğü, Kimlik Sorunu Yaşayan Seçmenlere Yardımcı Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde oy kullanmaya gidecek seçmenler kimlikleriyle ilgili sıkıntı yaşayınca ilçe nüfus müdürlüğüne akın etti.

2 gündür açık olan Erciş Nüfus Müdürlüğü, kimlik sorunu yaşayan vatandaşlara yardımcı oldu. Açıklamalarda bulunan İlçe Nüfus Müdürü Ümit Aral, yerel seçimlerden dolayı dün ve bugün açık olduklarını belirterek, "Müdürlüğümüze dün 8 vatandaşımızın kimlik başvurusunu aldık, bugün ise şu ana kadar 70'in üzerinde vatandaşımızın kimlik başvurusunu alarak oy kullanmalarını sağladık. Arkadaşlar yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Gelen vatandaşların taleplerini karşılıyoruz. Kurum olarak görev alanımıza giren konularda elimizden geldiği kadarıyla vatandaşlarımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Onların taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü herkesin oy kullanma hakkı vardır" dedi.

Kimlik sıkıntısı yaşayan seçmenler ise yapılan uygulamadan çok memnun olduklarını söyleyerek müdürlük çalışanlarına teşekkür ettiler. - VAN

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Erciş Van Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

31 Mart Niğde Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Niğde'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Aydın Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Aydın'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! Liverpool - Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Brighton maçı nereden izlenir? 31 Mart Tunceli Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Tunceli'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Antalya Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Antalya'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Şırnak Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Şırnak'ta sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Sivas Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Sivas'ta sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Nevşehir Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Nevşehir'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Ankara Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Ankara'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Adana Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Adana'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! Yerel Seçim kaç yılda bir yapılır? Hangi seçimler 5 yılda bir yapılır? Belediye seçimleri en son ne zaman oldu? Batman, Şırnak, Ardahan oy verme bitti mi? Batman, Şırnak, Ardahan sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Urfa, Van, Bayburt oy verme bitti mi? Urfa, Van, Bayburt sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Sivas, Trabzon, Tunceli oy verme bitti mi? Sivas, Trabzon, Tunceli sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Ordu, Rize, Siirt oy verme bitti mi? Ordu, Rize, Siirt sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title