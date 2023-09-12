Van Büyükşehir Belediyesi Erciş'te asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesince, Erciş ilçesinde başlatılan asfaltlama çalışması devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciş'te, mahalle yollarının daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kent genelindeki yaklaşık 5 bin 507 kilometrelik yol ağını daha kaliteli hale getirmek için 13 ilçeyi sıcak asfalta kavuşturuyor.

Bu kapsamda, 4,8 kilometrelik Karlıyayla Mahalle yolunda asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, 2,6 kilometrelik cezaevi yolunda ise çalışma yürütüyor.

İlçe genelinde birçok noktada stabilize, genişletme ve reglaj çalışmalarının da sezon sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.