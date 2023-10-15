Erciş'te sürücülere alkol ve ehliyet uygulaması yapıldı

Van'ın Erciş ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde sürücülere alkol ve ehliyet uygulaması yapıldı. Ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları, seyir halinde cep telefonu ile konuşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Erciş ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımından kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla "Alkol Etkisinde Araç Kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde birçok araç ve sürücüsü incelendi. Yapılan alkol kontrollerde alkollü sürücüye rastlanılmazken denetim esnasında bir araç sürücüsüne, verilen izne rağmen aracını muayenesiz olarak kullanmaya devam etmesinden dolayı ve 1 araca da trafik sigortası yapmadığından dolayı idari para cezası uygulandı.

İhlas Haber Ajansına konuşan Uygulamayı yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis memuru Alper Durali, "İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Büro Amirliği'nde görev yapmaktayım, Polis memur olarak, Bugün de tüm Türkiye geneli akşam saat 10 ile 12 arası alkol uygulamamız var. Sürücülerin kesinlikle alkollü bir şekilde direksiyon başına geçmemesini talep ediyoruz. Yani hem kendi can güvenliği için hem de karşı tarafın can ve mal güvenliği için hatta tüm Türkiye'de kazaların yüzde 15'ini alkollü sürücülerin oluşturduğu bilgisi de var. Bugün de 10 ile 12 arasında görevimizi yapacağız, Erciş'te 15 Temmuz Demokrasi parkı önünde, alkol kullanmanın cezası karayolları Trafik kanunu 2918 sayılı Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesinden işlem yapıyoruz. Öncelikle ilk defa alkollü bir şekilde yakalanmışsa otomobil sürüyorsa sıfır nokta 50 promil üzeri çıkmışsa 1. Maddeden işlem yapıyoruz. İlk seferde 6 ay alınıyoruz, 2. sefer ise 2 yıl, 3. sefer beş yıl ehliyetini alınıyoruz. Alkol kullanmanın para cezası eğer otomobil kullanıyor şahıs sürücümüz 0 nokta 50 promil üstü çıkmışsa şayet 4064 lira 48/5 maddesince Türkiye'de karşılaşıyoruz eğer alkollü şahıs üflemeyi reddederse bununda yine 2918 sayıl trafik kanununun 48/9. Maddesince 11645 lira bir cezası var" dedi. - VAN