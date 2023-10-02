Van'ın Erciş Şeker Fabrikasında 36. dönem şeker pancarı alımı kampanyası başladı

Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Şeker Fabrikası'nda düzenlenen törenle 36. dönem şeker pancarı alım kampanyası başlatıldı. Törene Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, kurum amirleri, çalışanlar ve çiftçiler katıldı.

Van'ın Erciş Şeker Fabrikasında 36. dönem şeker pancarı alımı kampanyası törenle başladı.

Erciş Şeker Fabrikasında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin akabinde konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, Erciş Şeker Fabrikasının 36. dönem pancar alım kampanyasının ilçeye, bölgeye ve çiftçilere hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesilerek 36. dönem pancar alım kampanyası başlatıldı.

Programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, Fabrika Müdürü Metin Arslan, kurum amirleri, çalışanlar ve çiftçiler katıldı. - VAN