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Van'ın Erciş ilçesinde 117 küçükbaş hayvan uçurumdan düşerek telef oldu

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Van'ın Erciş ilçesine bağlı Şehirpazarı Mahallesi Delihasan Yaylası mevkisinde çobanın otlattığı 11 kişiye ait yaklaşık 900 küçükbaş hayvandan 117'si gece saatlerinde uçurumdan düştü. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda hayvanların telef olduğu tespit edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, hayvan sahiplerini kulak küpe numaralarından belirlemeye çalışıyor.

Van'ın Erciş ilçesinde uçurumdan düşen 117 küçükbaş hayvan telef oldu.

Şehirpazarı Mahallesi Delihasan Yaylası mevkisinde çobanın otlattığı 11 kişiye ait yaklaşık 900 küçükbaş hayvandan 117'si, gece saatlerinde uçurumdan düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde hayvanların telef olduğu belirlendi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, kulak küpe numaralarından hayvan sahiplerini belirlemeye çalışıyor.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel

İlçe Tarım Müdürlüğü Jandarma AFAD Van Güncel Haberler

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