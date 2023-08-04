Van'ın Erciş ilçesinde 117 küçükbaş hayvan uçurumdan düşerek telef oldu

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Şehirpazarı Mahallesi Delihasan Yaylası mevkisinde çobanın otlattığı 11 kişiye ait yaklaşık 900 küçükbaş hayvandan 117'si gece saatlerinde uçurumdan düştü. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda hayvanların telef olduğu tespit edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, hayvan sahiplerini kulak küpe numaralarından belirlemeye çalışıyor.