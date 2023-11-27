Van'ın Erciş Kaymakamı başkanlığında kış tedbirleri toplantısı yapıldı

Van'ın Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu başkanlığında kış tedbirleri toplantısı yapıldı.

Kaymakam Murat Karaloğlu başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıya; İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü, Karayolları Müdürlüğü, Erciş Belediyesi ile ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda olumsuz hava şartları nedeniyle kış mevsiminde alınacak tedbirler görüşülerek istişare edildi. - VAN