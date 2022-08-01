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Van spor haberleri | Erciş'te 'Mahalleler Yarışıyor Spor Turnuvası' başladı

Van spor haberleri | Erciş'te 'Mahalleler Yarışıyor Spor Turnuvası' başladı

Van haber... Van'ın Erciş ilçesinde yaz spor etkinliği çerçevesinde 'Mahalleler Yarışıyor Spor Turnuvası'nın startı verildi.

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Van'ın Erciş ilçesinde yaz spor etkinliği çerçevesinde 'Mahalleler Yarışıyor Spor Turnuvası'nın startı verildi.

Çok sayıda öğrenci ve antrenörün katılımıyla Erciş Spor Salonunda başlayan turnuvada, sporcular yeteneklerini sergileyecek. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Yaşar'ın ardından bir konuşma yapan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı'nın talimatları çerçevesinde spora ve sporcuya destek olmak amacıyla 'Spor Van' projesi çerçevesinde Erciş Kaymakamlığı, Erciş Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle beraber 'Mahalleler Yarışıyor Spor Turnuvası'nın startını bugün verdik. Burada kıymetli evlatlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Öncelikle bu güzel etkinliğin yapılmasında emeği geçen Van Valimiz Ozan Balcı,, Milletvekilimiz Abdulahat Arvas, Erciş Belediye Başkanlığına, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Müftülüğüne ve sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcilerine çok teşekkür ederiz. Biz sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Turnuva, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun atışı ile başladı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hisarcık gençlik Erciş Van Spor Haberler

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