Van Gölü'nde Çekilmeyle Ortaya Çıkan Çöpler Toplandı

Van'ın Erciş ilçesinde 50 kişilik grup, Van Gölü'nün çekildiği alanlarda ortaya çıkan çöp ve atıkları toplayıp, kuraklığa ve çevre kirliliğine dikkat çekti. Minik öğrencilerin de aralarında olduğu grup, temizlik çalışmasıyla gölün çekilmesiyle ortaya çıkan çöpleri topladı.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan 3 bin 712 kilometrekarelik Van Gölü'nde, kuraklık nedeniyle çekilme sürüyor. En belirgin çekilmenin yaşandığı Erciş'te, göl sularının çekilmesi ile çöp ve atıklar ortaya çıktı. Minik öğrencilerin de aralarında olduğu 50 kişilik grup da kuraklığa ve çevre kirliliğine dikkat çekmek için bölgedeki çöp ve atıkları topladı.

Fizik öğretmeni Fatih İrven, "Yapmış olduğumuz gezi esnasında gölün çekildiğini fark ettik ve çekildiği noktalar da aşırı derecede çöplerin ortaya çıktığını gördük. İlçe halkı olarak bu olaya kayıtsız kalmamak adına temizlik çalışmasını çocuklarımız ile gönüllü başlattık. Plastiklerin 400 senede doğaya karıştığını biliyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız; bu konuya duyarlı olmaları ve doğaya plastik, çöp atmamaları. Bu konuda lütfen hassasiyet gösterin" dedi.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu 8'inci sınıf öğrencisi Sait İrven ise gölün çekildiği alanlardaki çöpleri topladıklarını, amaçlarının kuraklığa dikkat çekmek olduğunu söyledi.