Van'da Engelliler Günü'nde ailelere ziyaret

Van'ın Erciş ilçesinde protokol üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde iki aileyi evlerinde ziyaret etti.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, Erciş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sefa Kaya, Erciş Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fuat Baran ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şahin Sarıkaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Erciş'teki engelli ailelerine ziyaret gerçekleştirdi. Yukarı Işıklı Mahallesi'nde ikamet eden Denizer ailesi ve Salihiye Mahallesi'nde ikamet eden Dilmac ailesine yapılan ziyarette Kaymakam Karaloğlu, aileler ile sohbet ederek, yaşadıkları sorunları dinledi. Her an herkesin engelli hale gelebileceğini ifade eden Kaymakam Karaloğlu, her türlü sıkıntılarını paylaşmaya hazır olduklarını belirterek, sorunların çözümü noktasında ilgili kurum amirlerine gerekli talimatları verdi.

Ziyaretten dolayı memnun olduklarını ifade eden aileler, Kaymakam Karaloğlu'na teşekkür ettiler. - VAN